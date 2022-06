macOS Ventura demandera d'adouber certains périphériques USB-C avant leur utilisation

aux adaptateurs secteur, aux écrans autonomes ou aux connexions à un concentrateur approuvé

aux concentrateurs et accessoires non certifiés qui demandent un accès aux données.

Réglages Système

Confidentialité et Sécurité

Apple précise ainsi qu'avec macOS Ventura,Cupertino indique que cela ne s'appliquera pas, maisOn se rappellera qu'Apple avait eu quelques soucis de connexions avec certains hubs USB-C par le passé , notamment avec Monterey, allant parfois jusqu'à endommager la machine.Lors d'une mise à jour, l'autorisation ne sera pas demandée pour des périphériques qui étaient déjà en place avant le passage vers Ventura, mais uniquement pour les nouveaux appareils connectés par la suite.La fonctionnalité ne semble pas encore activée au sein de la première bêta (nous avons tenté de connecter de nombreux périphériques, y compris des modèles pour le moins exotiques, sans aucune notification de la part du système), et l'option en question reste introuvable dans les Réglages Système (et non plus Préférences Système) de macOS Ventura.