macOS 13 Ventura : Stage Manager, Passkeys, Desk View, Mail amélioré, partage d'onglets via Safari

libérer le potentiel des puces Apple Silicon

et la première fonctionnalité présentée est Stage Manager, un nouveau mode de gestion des fenêtres permettant de mettre en avant une application en l'affichant au centre tout en rangeant toutes les autres Apps sur le côté gauche de l'écran. Il sera possible de regrouper les fenêtres, les organiser, de basculer entre les différents groupes, et d'afficher le bureau d'un simple clic.Cupertino en profite pour, comme une nouvelle recherche plus performante, l'autocorrection, des rappels, la possibilité d'annuler un message envoyer pendant un court laps de temps ou des envois programmés.Spotlight reçoit également quelques améliorations comme l'affichage des photos, une fenêtre plus large, ou encore des descriptions pour les films et séries. De son côté,(on verra le portrait des utilisateurs profitant du partage dans l'onglet)., en s'appuyant sur le standard mis en place par l'alliance FIDO (pour Fast Identity Online) en partenariat avec Google et Microsoft.Sous macOS 13 Ventura,(et certaines applications)entre autres grâce à l'upscaling en temps réel MetalFX Upscaling et des temps de chargement optimisés. Apple a d'ailleurs illustrer ses propos avec une démonstration de Résident Evil Village (que tous les amateurs ont déjà poncé) et No Man's Sky.Enfin,(un support MagSafe conçu en collaboration avec Belkin a été montré et devrait être commercialisé plus tard cette année) prenant alors en charge les modes Cadre Centré et Portrait.