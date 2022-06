L'attaque Pacman brise les défenses de la puce M1 (accès physique à la machine nécessaire)

la dernière ligne de défense

couches

Pointer Authentication Code

Une équipe de chercheurs en sécurité de la division CSAIL (pour Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a mis au point. En effet, le SoC d'Apple comprend plusieursde sécurité conçues pour protéger le système dont la dernière est connue sous le nom de(PAC, d'où le nom Pacman) offrant une protection contre une attaque donnant accès à la mémoire.L'attaque Pacman permet de passer outre la vérification de modification de la mémoire du PAC mais nécessite un accès physique à la machine et l'usage de matériel. L'équipe précise que cette attaque fonctionne sur d'autres puces basées sur l'architecture Arm et que(et de disposer du matériel adéquat)