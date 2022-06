Une carte PCIe accueillant deux SSD M2 NVMe chez Sonnet

La carte Sonnet M.2 2x4 Low-profile PCIe Card (ouf)(le plus courant, 22 millimètres de large pour 60 de long) afin d'offrir des débits théoriques atteignants 3 400 Mo/s pour chaque SSD ou 6 600 Mo/s via une grappe RAID 0. La carte s'installera facilement dans un slot PCIe Gen 3 x8 minimum, et Sonnet indique une compatibilité Mac, Windows, Linux, y compris au sein d'un boitier Thunderbolt doté du port PCIe idoine.La carte permettra donc d'étendre le stockage (jusqu'à 16 To supplémentaire avec les SSD disponibles actuellement), pourra être utilisé (sur Mac uniquement et sans RAID) pour un volume système, et le radiateur fourni devrait permettre de conserver des températures contenues et donc des performances constantes, même lors de lourdes charges.