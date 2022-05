Une nouvelle émeute dans l'usine de Quanta, qui fabrique les MacBook Pro

Down capitalism

Roll back to Taiwan

En effet, le confinement ultra-strict de Shanghai et le contexte géo-politique viennent aggraver la situation.. Celui-ci a déjà vécu une première émeute au début du mois de mai, apparemment un affrontement entre les travailleurs et les autorités appliquant très strictement les mesures de confinement avec une tolérance zéro.D'après le, les travailleurs de Quanta viennent à nouveau de se rebeller dans la nuit du 21 mai. Le rapport n'est pas très clair, aussi bien sur les causes ou l'objet de ce mouvement.Certains avancent que des personnes auraient fait irruption dans les dortoirs abritant des centaines de cadres taïwanais ou de travailleurs spécialisés. D'autres font état de slogans de typeetRappelons que la firme renforce ses études pour délocaliser ses sites -majoritairement des installations de Foxconn ou Pegatron- en dehors de la Chine, privilégiant notamment le Vietnam ou l'Inde. Désormais, l' Apple Store affiche des délais s'allongeant à vue d'œil,(ou les configurations un peu poussées des Mac Studio qui passent à fin août).