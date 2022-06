La carte cadeau Apple "universelle" est disponible en France et en Suisse (mais pas en Belgique)

universelle

Lancée en juillet 2020 aux US,mais pas encore en Belgique (qui reste sur l'ancien format réservé aux achats numériques). Cela simplifie nettement l'usage de ces cartes qui permettent donc de faire ses emplettes pou edu matériel sur l'Apple Store en ligne ou en boutique, d'acheter des Apps, des chansons, des films, et des abonnements aux différents services de Cupertino.Il sera possible de l'envoyer par mail (avec réception dans l'heure selon Apple), de choisir le logo et, et bien entendu d'ajouter un message personnalisé si la carte est destinée à être offerte. Cette carte est également offerte par Apple dans le cadre du programme Back to School qui a débuté aux US et qui ne devrait pas tarder à être proposé aux étudiants sur notre territoire ( l'année dernière , Apple offrait des AirPods pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad Air/Pro).