L'iMac Pro serait bien en développement, mais il faudra peut-être attendre la puce M3

Alors que de nombreux utilisateurs attendent un iMac doté d'une dalle plus grande (au moins 27 pouces) et d'une puce plus puissante, il semblerait qu'Apple ne soit pas décidée à les contenter dans les mois qui viennent. En effet, Mark Gurman de Bloomberg, souvent bien informé, évoque dans les questions/réponses de sa newsletterEvidemment, alors que la puce M2 vient juste d'arriver au sein des nouveaux MacBook Pro 13 pouces (et dans les jours qui viennent dans les MacBook Air 2022 ), ces iMac dotés d'une puce M3 Pro/Max (qui sont présentées après la version de base du SoC) ne vont pas arriver de sitôt sur les étals de l'Apple Store.(il commence à arriver sur le Refurb à des tarifs intéressants, surveillez nos publications) couplé à un moniteur externe, et pourquoi pas aux Studio Display et Pro Display XDR si le budget suit.