Le MacBook Air M2 sera bien en précommande le 8 juillet et disponible le 15

Retrouvez notre débriefing sur le MacBook Air M2 ! !

Pour rappel, la nouvelle machine reprend le design anguleux des MacBook Pro 14/16 pouces, iPhone et iPad modernes, avec une épaisseur de 11,3 millimètres et un poids d'environ 1 24kg (2,7 livres). Le MacBook Air M2 dispose d'un port MagSafe Gen3, d'un port audio en mini jack 3,5 millimètres (avec une meilleure gestion des casques haute impédance),(comme la génération précédente mais l'un des deux était utilisé pour la recharge),(soit plus que de nombreux moniteurs du marché affichant fièrement une compatibilité HDR), et(comme sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces).Le MacBook Air embarque un ensemble de trois nouveaux microphones avec beamforming et un système à quatre haut-parleurs pour un rendu sonore encore amélioré.(fanless) garant d'un silence de cathédrale ainsi qu'une autonomie de 18 heures en lecture vidéo (comme la génération précédente).La nouvelle machine (mais pas l'entrée de gamme qui reste sur un chargeur simple à 30W) sera livrée avec un nouvel adaptateur 35Wafin d'atteindre 50 % en 30 minutes (la couleur du câble MagSafe sera assortie à la robe de la machine). Les tarifs débutent à 1499 euros sur l'Apple Store ( 1849 euros pour la version avec 10 cœurs GPU et 512 Go de stockage SSD) et 4 couleurs sont proposées, Argent, Gris Sidéral, Lumière Stellaire, et bleu Minuit. Il faudra vérifier les performances du modèles 256 Go afin de savoir si Apple n'a installé qu'une seule puce de mémoire flash, comme sur le MacBook Pro 13 pouces M2 , ce qui impliquerait des performances inférieures au modèle équivalent équipé de la puce M1.. Comme il est assez difficile de savoir si Apple a pu faire un stock conséquent de machine, les éventuels clients devront être assez rapides pour être certains de disposer d'une machine dès sa sortie, les délais vont certainement vite s'allonger par la suite.