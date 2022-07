Le moniteur 32 pouces 4K Thunderbolt LG 32UL950-W à 678€ (-521€), son meilleur tarif

Le LG 32UL950-W embarque u, avec une certification VESA DisplayHDR 600 (une luminosité constante maximum de 450cd/m² et des pics atteignant 600cd/m²), un contraste de 1300 pour 1, un temps de réponse de 5 ms de gris à gris, une certification AMD FreeSync, des haut-parleurs intégrés 2x5W et la couverture à 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3.Le pied permet la rotation en mode portrait ainsi que l'ajustement de la hauteur et de l'inclinaison. Du côté de la connectique, le LG dispose de deux ports Thunderbolt 3 capables d'alimenter la machine hôte jusqu'à 60W, un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 (la firme livre le câble adéquat pour chaque port dans la boite) et un hub de deux ports USB 3.0. Le moniteur 32" LG 32UL950-W à 678€ au lieu de 1199,99€