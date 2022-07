L'Apple Store ferme et se prépare à l'arrivée du MacBook Air M2 (rdv à 14h)

Comme prévu,. Il devrait être possible de faire fumer sa carte bancaire dès 14h, avec, pour rappel, des machines qui débutent à 1499 euros pour la version embarquant 8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 256 Go. Il faudra se délester de 1849 euros pour profiter de 10 cœurs GPU et 512 Go de stockage SSD (et pour pouvoir choisir gratuitement dans les options le chargeur 67W permettant de profiter de la charge rapide offrant 50% de batterie en 30 minutes). Il ne faudra pas trop tarder si vous désirez disposer d'une machine dès le 15 juillet, date prévue pour les premières livraisons, les délais risquant de s'allonger rapidement.