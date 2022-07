Chrome OS Flex transforme de vieux Mac en Chromebook

Les machines ne profitant plus des dernières versions de leurs OS disposeront également d'un système s'appuyant sur les dernières mises à jour de sécurité. La firme de Mountain View s'appuie sur le rachat en novembre 2020 de Neverware et de sa technologie CloudReady pour proposer d'installer ChromeOS sur PC et Mac Intel. Google dresse la liste des machines compatibles ici , dont des iMac, Mac mini, MacBook Air/Pro de 2010 à 2017, avec, parfois quelques soucis avec la webcam.Pour cela, la firme lance la version finale de Chrome OS Flex et, avant de remplacer le système d'exploitation de la machine si vous êtes satisfait. Cette nouvelle version a profité de plus d'un an de développement (et de cinq mois d'accès anticipé), donne accès à l'Assistant Google, absent de CloudReady, mais fait l'impasse sur le Google Play Store.et recevra les mises à jour officielles en même temps que les périphériques sous Chrome OS (ce qui n'est pas le cas de CloudReady)