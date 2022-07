Un iMac 27 noir M1 Max avec une dalle XDR, ça vous aurait tenté ?

Selon un certain Amethyst délivrant des informations sur le forum de nos confrères de MacRumors (il avait donné le nom et les spécifications du Mac Studio avant sa présentation, des détails sur le Studio Dusplay qui se sont avérés par la suite et a récemment indiqué avoir vu un Mac Pro Apple Silicon comptant 40 cœurs CPU, 128 cœurs GPU et un port PCIe),Le premier prototype, datant d'avant août 2021, était un simple iMac 27 5K Intel embarquant une puce M1, la seconde itération reprenait le design de l'iMac M1 mais avec une dalle de 27 pouces, et le troisième prototype, apparu en novembre 2021, disposaitBien entendu, ces informations restent des rumeurs et impliquent l'usage de vos plus belles pincettes, mais il semble inéluctable qu'Apple dévoile à l'avenir un iMac doté d'une dalle disposant d'une plus grande diagonale que le 24 pouces, unique modèle d'iMac désormais au catalogue. En attendant, les amateurs d'iMac 5K peuvent se tourner vers le couple Mac Studio Studio Display (ou tout autre moniteur), avec une facture assez salée à la clé (cette solution permet toutefois de ne faire évoluer que le Mac au fil des années).