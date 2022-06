Le "nouveau" chargeur double d'Apple est vraiment trop limité

• Si vous connectez un ordinateur portable et un iPhone ou un iPad, chaque appareil reçoit jusqu'à 17,5 W.

• Si vous connectez un ‌iPhone‌ et un ‌iPad‌, chaque appareil reçoit jusqu'à 17,5 W.

• Si vous connectez un ordinateur portable Mac ou un ‌iPhone‌ et une Apple Watch ou des AirPods, l'ordinateur portable ou ‌l'iPhone‌ reçoit jusqu'à 27,5 W et l'Apple Watch ou les AirPods reçoivent jusqu'à 7,5 W.

Dans une fiche technique et il y a de quoi être un peu déçu (mais pas vraiment surpris) :En clair,et au mieux, vous le maintiendrez tout juste dans son état de batterie actuel. Mieux vaut donc opter pour les chargeurs que l'on vous recommandait au moment de sa sortie :