Du WiFi 7 dès 2024 chez Intel (à quand le Wi-Fi 6E chez Apple) ?

développe actuellement ses produits Wi-Fi 802.11be afin d'obtenir la certification Wi-Fi Alliance, et que ces derniers devrait apparaitre dans les produits PC tels que les ordinateurs portables d'ici 2024

au moins 30 Gb/s

les réseaux domestiques, de bureau et industriels" et les applications AR/VR multijoueurs, le cloud gaming et le streaming 4K et 8K

Selon Intel,(ou 802.11be). Eric McLaughlin, vice-président de la division des solutions sans fil d'Intel, déclare ainsi que le fondeur, ajoutant tout de même que les produits compatibles seront disponibles en masse en 2025.Pour rappel,), qui permettra à terme, d'améliorer, tout en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente). Du côté d'Apple, le Wi-Fi 6E pourrait enfin faire son apparition au sein des prochains iPhone (il n'est pas disponible sur les Mac M2) et peut-être des prochains iPad Pro et MacBook Pro M2 Pro/Max.