L'excellent pack de 3 bornes Wi-Fi 6 Mesh TP-Link Deco X60 à 299€ (-50€)

Le constructeur chinois étend les possibilités de sa gamme de routeurs Mesh avec les Deco X60 apportant le Wi-Fi 6,, dont les iPhone 11 et plus récents (aucun appareil Apple n'est pour le moment compatible avec le Wi-Fi 6E, y compris les MacBook Pro et Air M2 et les kit Wi-Fi 6E Mesh valent encore une fortune -plus de 1000 euros). Les Deco X60 sont compacts (un diamètre de 110 mm pour 114 mm de hauteur), offrent une couverture étendue ( jusqu'à 650 ㎡ selon le constructeur), et sont de plus compatibles avec l’ensemble des autres modèles Deco pour former un réseau maillé unique.Dans la boite, on trouve trois bornes identiques (ce n'est pas toujours le cas, il existe des packs avec un routeur principal et des satellites, avec des caractéristiques techniques différentes), ainsi que les alimentations nécessaires. Les Deco X60, que j'utilise actuellement avec bonheur et qui n'ont pas grand chose à envier aux modèles concurrents, souvent nettement plus onéreux, sont compatibles avec Alexa, proposent une installation simplifiée via l'application dédiée, offrent des débits théoriques de 3000 Mb/s (2402 Mb/s sur 5 GHz, et 574 Mb/s sur 2,4 GHz) ainsi que la fonctionnalité HomeCare (antivirus et contrôle parental), le WPA3, et chaque routeur embarque un processeur Qualcomm Quad Core à 1 GHz, deux ports Ethernet Gigabit ainsi que 4 antennes.au lieu de 349,95 euros. Le pack de 3 bornes Deco X60 WiFi 6 à 299,90 euros au lieu de 349,95€