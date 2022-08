La bêta d'OBS Studio prend en charge nativement les Mac Apple Silicon

Les steamers évoluant sur Mac seront ravis d'apprendre que la dernière bêta (28b1) d'OBS Studio, un des principaux logiciels capture et de diffusion,. Cette nouvelle itération devrait ainsi offrir de meilleures performances, la prise en charge de ScreenCaptureKit (à partir de macOS Monterey), et le framework d'interface utilisateur Qt6. La bêta est disponible sur cette page et nécessite macOS 10.15 minimum (attention, il faudra que vos éventuels plug-ins soient mis à jour pour fonctionner avec la version Apple Silicon d'OBS Studio).