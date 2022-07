MacBook Air M2 : une seule puce mémoire pour le SSD 256Go (De l'UWB ?)

Par ici nos premiers tests du MacBook Air M2 ! !

Heureusement, et comme on vous l'avait également confirmé,Décidément très prompt à démonter la machine, le YouTuber MaxTech a confirmé , contre 2 sur le reste de la gamme :En pratique, comme on l'avait dit,... mais c'est quand-même rageant de voir que des Mac plus récents (et plus chers), se retrouvent plus lents que des modèles sortis en 2020...A l'inverse,, utilisée notamment pour la localisation de l'appareil, mais il semble qu'il s'agisse simplement du module WiFi :