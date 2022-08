Confidentialité : Microsoft Edge propose un nouveau mode "Basique" de navigation

Avec cette option, la version 104 de Microsoft Edge appliquera une protection de sécurité supplémentaire aux sites les moins visités. Cette fonctionnalité permettrait de préserver l'expérience utilisateur pour les sites les plus populaires sur le web

Basique

Usage Normal

Strict

Usage Normal

Strict

Dans la dernière mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais, qui rend la navigation plus sûre sur des sites Web inconnus.Ce mode ditvient s’ajouter aux deux qui existent déjà depuis la version 98, à savoir(activé par défaut) et. Avec ce nouveau mode, les protections sontmême si elles existent encore un peu (mais le suivi est autorisé sur la très grande majorité des sites et la navigation optimale).Pour rappel, le mode, les annonces sont moins personnalisées, la navigation offre un niveau normal. Le modese veut plus regardant,(ce qui peut impacter la navigation), la personnalisation est minimale.