Encore des disques à plateaux dans les nouveaux LaCie Mobile Drive (1 à 5 To)

Secure

: LaCie Mobile Drive et LaCie Mobile Drive Secure. La différence se situe dans la partie chiffrement, qui se fait au niveau du contrôleur sur la gamme, qu'il faudra gérer avec un logiciel associé pour l'accès aux fichiers. C'est un peu moins pratique, maisLe boitier a été revu, toujours dessiné par Neil Poulton, et plutôt sobre, comme toujours. Leet se montre généralement très efficace pour le refroidissement., ce qui reste très classique et uniquement sue des copies linéaires de gros fichiers. Oubliez l'installation de macOS sur ce genre de boitier, qui est surtout destiné à du stockage (photos, vidéos, projets...) ou de la sauvegarde.On regrettera quand-même que, à l'heure où les MacBook Pro embarquent jusqu'à 8To de stockage. Face aux SSD, ces boitiers font un peu figure de dinosaure : il devient très compliqué de les utiliser autrement que pour du contenu froid. Mais leur rapport qualité/prix reste meilleurs que leurs homologues à mémoire flash, quoique le prix des SSD a bien baissé récemment.et les performances seront autrement meilleures !