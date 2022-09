Un processeur à 6 GHz pour la treizième génération d'Intel

Le petit coup de mou d'Intel ces dernières année et une concurrence en forme a décidément mis un coup de fouet au fondeur (tant mieux, une saine concurrence est toujours bénéfique au final pour les utilisateurs) qui(en mode Turbo), et même 8 GHz en l'overclockant. Reste à savoir de quelle puce Intel parle (certainement d'un équivalent du Core i9-12900KS proposant déjà 5,5Ghz) et s'il sera nécessaire de s'offrir un ventirad (en sus de l'alimentation adéquate) de la taille d'une valise pour en calmer les ardeurs (ou de placer un extincteur pas trop loin).