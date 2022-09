Test de la Logitech Brio 500 et du Zone Vibe 100 : des outils taillés pour le télétravail ?

Webcam Logitech Brio 500

La nouvelle webcam de Logitech répond ainsi au doux nom de Brio 500 et nous arrive dans un emballage compact comprenant la webcam en elle-même avec(il ne sera pas possible de le remplacer s'il vient à lâcher, contrairement par exemple au modèle FaceCam d'Elgato que j'utilise pour les live de Mac4Ever), ainsi qu'un support afin de placer l'appareil sur un moniteur. Ce support se distingue en disposant d'une partie adhésive ainsi que d'une fixation magnétique entre la caméra et le pied (pratique pour prendre rapidement la caméra en laissant le pied en place). La partie magnétique sous la webcam se dévisse et laisse apparaître un pas de vis 1/4 de pouce pour pouvoir la fixer à un support à ce format., ce qui permettra aux plus inquiets d'être certains de ne pas être épiés tout en se passant d'un disgracieux autocollant maison (à la Zuckerberg ^^). Sur l'avant de la webcam on trouve également un voyant LED indiquant l'activité et deux microphones intégrés (un à chaque extrémité). Côté technique, la caméra propose(rien de transcendant mais encore parfaitement suffisant, certains logiciels de visioconférence ne dépassant pas le 1080p), ainsi qu'un système gommant les bruits parasites afin de proposer un son de qualité. Cela reste bien moins efficace que ce que propose le moindre microphone dédié, mais cela peut dépanner et même suffire à ceux qui ne veulent pas multiplier les appareils et disposent d'un environnement peu bruyant lors des appels. Notons que les pièces en plastique de la webcam comme le casque sont fabriqués à partir de plastique recyclé certifié post-consommation (pour la Brio 500, 68% pour le coloris graphite et le noir et 54% pour le blanc cassé et le rose, et 25% pour le casque).La Brio 500 se gère via le logiciel LogiTune (ce qui commence à faire de nombreux logiciels si vous avez d'autres appareils de la marque, entre Options+ et G Hub). Le programme s'affiche via une petite palette (et est accessible via une icône dans la barre des menus) et permet de gérer les différentes options comme le mode RightSight (en bêta, permettant de garder l'utilisateur dans le cadre à la manière de Cadre centré d'Apple. Cela fonctionne plutôt bien), l'angle de vue entre 90/78 et 65° et le zoom (ces paramètres ne sont accessibles que si le mode RightSight est désactivé), l'autofocus, l'exposition automatique, la balance des blancs automatique (avec des réglages manuels pour la luminosité, le contraste, la saturation ou la netteté), l'activation du mode HDR) et l'ajout de filtres.(il faudra alors faire pivoter la caméra manuellement vers le bas et la détection sera automatique afin de retourner l'image).Le casque Zone Vibe 100 suit la même logique et sera un bon compagnon pour la Brio 500, permettant d'ailleurs de profiter du microphone au format perche. Le casque est simplement livré avec un câble USB-C de 158 centimètres pour la charge (l'audio n'est pas géré via ce port qui servira juste pour la recharge) et un sac de transport en tissu.. Pour arriver à contenir le poids, le constructeur a utilisé un arceau avec des tiges creuses en plastique, qui, il faut bien l'avouer, fait un peu cheap. L'ensemble semble pourtant bien réagir aux torsions, sans craquements ni bruits suspects.avec des oreillettes recouvertes d'un tissu agréable (gare toutefois à la sueur qui viendra vite les tremper), un réglage de la taille satisfaisant et un arceau également recouvert du même tissu.et couple ses deux microphones avec formation de faisceaux placés sur une perche rétractable (la relever peut couper le microphone si l'option est activée dans le logiciel) et dotée d'un bouton sourdine à deux haut-parleurs de 40 mm et quatre boutons physiques sur les oreillettes pour gérer l'allumage, l'appairage, le volume, et le contrôle de la musique/prise d'appel. Le Zone Vibe fonctionne uniquement en Bluetooth (avec le codec SBC) mais gère le pratique mode multipoint permettant d'appairer simultanément deux périphériques, comme un Mac et un iPhone.Le casque se gère également via LogiTune,Ce dernier permet de gérer le Sidetone, c'est-à-dire le volume de la voix de l'utilisateur dans le casque, le niveau du microphone, l'éventuel égaliseur via un mode manuel à 5 bandes ou un des quatre préréglages (plus un préréglage personnalisé), le temps avant la mise en veille, la sourdine automatique en relevant la perche, les annonces vocales et la langue (le téléchargement de notre langue ne fonctionnait pas au moment du test), ainsi que les deux périphériques appairés en Bluetooth multipoint. Niveau autonomie,et Logitech indique qu'il peut tenir 18 heures en conversation, ce que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de vérifier.A l'usage,(même si la perche est un peu courte et rigide, ceci afin de garantir son bon ajustement dans la coque de l'oreillette gauche en position relevée) et le rendu limpide des voix de vos interlocuteurs. Pour de la musique,. Le manque de corps est souligné par un volume maximum également un peu faible, dommage.