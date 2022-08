Un premier cliché de la console Logitech dédiée au cloud gaming (avec Google Play Store) ?

en tant que l'une des principales plateformes mondiales de développement, de publication et d'exploitation de jeux, Tencent Games a été à la pointe de l'innovation et c'est pourquoi nous nous sommes associés à eux. L'idée de pouvoir diffuser et jouer à des jeux AAA presque n'importe où est super excitante, et nous avons hâte de montrer à tout le monde ce sur quoi nous avons travaillé

Le leaker Evan Blass a apparemment réussi à. Les images montrent une console reprenant les caractéristiques physiques des modèles actuels, comme la Switch de Nintendo ou la Steam Deck de Valve, avec des sticks analogiques, une croix directionnelle, des boutons en façade et sur la tranche (pas besoin de réinventer la roue sur ce point),(et donc d'applications, dont Chrome et YouTube, mais peut-être également des jeux de la plateforme ce qui étendrait les possibilités de la console mais nécessiterait alors un hardware adapté) au sein de l'interface.Pour rappel, même si l'appareil dispose d'un site dédié sous la bannière Logitech G,et que Logitech a travaillé main dans la main avec Microsoft et Nvidia afin de proposer un matériel offrant une expérience utilisateur satisfaisante sur leurs services respectifs.Selon Ujesh Desai de Logitech G,. Cette approche pourrait être intéressante, si le matériel est à la hauteur, et le tarif raisonnable.