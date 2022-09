Un hub USB 4 avec un port 2,5 GbE chez Satechi

Un hub USB 4 avec un port 2,5 GbE

Le nouveau venu répond au doux nom d'USB-4 Multiport W2,5G Ethernet et propose un châssis en aluminium ainsi qu'une connexion en USB 4/thunderbolt 3 à 40 Gb/s via un connecteur USB-C (il faudra donc un Mac disposant de ports adéquats pour profiter pleinement de la bande passante), un port HDMI 4K à 60 Hz (la fiche technique indique 8K à 60Hz, mais précise que macOS s'en tient à la 4K 60 Hz), deux ports USB-C 3.2 Gen2 à 10 Gb/s dont un est compatible Power Delivery jusqu'à 100W, deux ports USB-A à 10 Gb/s, un port audio en mini jack 3,5 millimètres, etCe port Ethernet permettra donc aux utilisateurs disposant d'un réseau adéquat de profiter d'un bande passante plus importante que l'habituel Gigabit Ethernet. Il faudra vérifier sur ce modèle, mais l'utilisation d'un port Ethernet via USB consomme parfois nettement plus de ressources CPU que les ports intégrés.(frais de port et de douanes en sus pour la France).