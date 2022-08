Satechi améliore son hub USB-C pour les iPad dotés d'une puce M1

. Les accessoiristes proposent toutefois des modèles adaptés spécialement aux iPad et disposant de ports absents des tablettes, comme le pratique port mini-jack (absent sur les iPad Pro et Air M1, ainsi que sur le mini) permettant par exemple de travailler sur de l'audio sans latence, mais également pour l'usage de moniteurs externes qui sera de plus amélioré sur les iPad dotés d'une puce M1 lors de la sortie d'iPadOS 16 et de Stage Manager.La société de San Diego propose donc aujourd'hui la seconde génération de son hub USB-C Mobile Pro Hub SD, doté d'un port HDMI certifié 4K 60 Hz, d'une prise casque absente d'origine sur les iPad Air/Pro, d'un port USB-A 3.0 à 5 Gb/s pour les accessoires et périphériques externes, d'un lecteur de cartes SD et micro SD, et d'un port USB-C Power Delivery 60W (un câble USB-C est livré afin de permettre d'éloigner le hub de la tablette, par exemple pour l'utiliser avec une coque, ou de le connecter à un autre périphérique, comme un ordinateur) afin d'alimenter la tablette pendant que le hub est à l'œuvre.(20% de remise pour le lancement avec le code SD20, frais de port en sus pour la France). La version précédente, sans lecteur de cartes SD, reste quant à elle disponible à 57,99 euros sur Amazon