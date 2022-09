Adobe dévoile les versions 2023 de Photoshop Elements et Premiere Elements

De nouvelles fonctionnalités IA

Moving Elements

Peek-through

Des versions nettement plus rapides

Photoshop

Premiere Elements

En amont de cette dernière, l'éditeur vient de dévoiler aujourd'hui de nouvelles versions de, les versions plus abordables de ses logiciels de retouche photo et vidéo.Comme chez leurs ainés, on retrouvequi va permettre d'ajouter un élément en mouvement (forcément) à une photo dans Photoshop Elements. Le document pourra être enregistré en tant que MP4 ou GIF.On découvre, un mode d'pour créer une. On notera de nouveaux arrière-plans, motifs et ciels qui peuvent être insérés dans les photos. On pourra utiliser des(avec différents effets photo) en recherchant des termes usuels, en entrant des mots-clés ou en faisant votre choix parmi les options proposées.Ces derniers proposeront de transformer les clips vidéo avec des styles inspirés de célèbres œuvres d'art ou encore un fond musical avec 100 nouvelles pistes audio.Du côté des performances, Adobe annonce des améliorations de performances et de stabilité plus rapides de 35% pour l'installation et 50% pour les lancements.. De même, les applications ont suivi un petit régime avec une taille réduite de 48 %.Enfin,Cette dernière permettra d'accéder au contenu créé dans Photoshop et Premiere Elements de n'importe où, avec des options pour créer des diaporamas et des collages.