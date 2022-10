SanDisk Pro-G40 : un intéressant SSD compatible Thunderbolt 3 et USB 3.2 Gen2

Un SSD résistant

Une compatibilité Thunderbolt 3 et USB 3.2 Gen2

La nature de mon travail est imprévisible et je dois être incroyablement flexible et polyvalent. J’ai les mêmes attentes pour chaque équipement que j'utilise, de la capture à l'archivage, c'est pourquoi le PRO-G40 de SanDisk Professional va devenir un des éléments de choix pour tous mes projets. J'ai besoin de solutions de stockage qui soient légères, compactes, robustes et incroyablement rapides. Le SSD PRO-G40 peut facilement résister aux conditions rigoureuses des voyages et du travail en extérieur, tout en ayant un encombrement minimal. Grâce aux produits SanDisk Professional tels que celui-ci, le flux de production devient une préoccupation en moins, ce qui me permet de me concentrer davantage sur la création.

SanDisk, dans le giron de Western Digital, présente ainsi le SSD Pro-G40, un modèle combinant plusieurs avantages qui pourrait bien séduire certains créatifs et professionnels. Le châssis en aluminium est ainsi renforcé et conçu afin de(certification IP68 à l'appui),, tout en servant de dissipateur thermique afin de conserver des performances constantes, y compris lors de lourdes charges de travail.Le SSD SanDsik Professionnel Pro-G40 se distingue surtout par sa polyvalence bienvenue puisqu'il pourra être utilisé aussi bien en T. Cette particularité est assez rare sur le marché, les SSD Thunderbolt nécessitant souvent un port Thunderbolt sur la machine hôte, permettra de mettre à profit le SSD sur un plus grand nombre de machines et d'interfaces, et de se défaire ainsi des agaçants problèmes de compatibilité.Andy Handcock, Photographe d'action, de portrait et de reportage souligne ainsi les avantages du SSD SanDsik Professionnel Pro-G40.