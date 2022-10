Test du boitier DockCase anti-coupure de courant, pour SSD et disque dur SATA 2,5"

2 boitiers robustes et tout en métal

- un à destination des SSD 2,5" SATA de 9.5mm

- un à destination des HDD 2,5" SATA de 15mm

Tout est fourni !

- un petit tournevis cruciforme

- de la mousse pour caler le disque

- deux jeux de vis

- les câbles USB

USB A et USB C

10 secondes en cas de coupure de courant

Un petit écran qui rassure

Des bonnes performances... pour du SATA

En vente sur Kickstarter

Ce nouveau modèle, moins chers et encore assez communément utilisés.sont proposées :Leur conception est identique,avec une façade en verre, idéal pour refroidir les SSD, qui ont tendance à rapidement chauffer. Durant nos tests,, et ce qui permet aussi de s'affranchir d'une ventilation active.DockCase fournit également(ça nous rappelle un peu les couleurs de LaCie !), permettant d'endurer les éventuels chocs.Dans la boite, on trouveson disques :Contrairement à certains boitiers bas de gamme, tout est bien calé, etle disque ou de l'endommager., une pour le transfert et une seconde pour une éventuelle alimentation externe (15W max).A l'autre bout,, pratique si votre Mac n'est très récent.Cet hiver,, ce qui pourrait endommager les disques que l'on utilise régulièrement pour le stockage. Il arrive aussi parfois qu'on déconnecte un dock ou un cable alors que le disque n'a pas été proprement éjecté.Ce boitier offre un petit condensateur. Cela peut permettre de sauver un fichier ou de clore correctement un enregistrement, tout en évitant les dommages et les effets de bord éventuels.Autre atout de ce boitier, il propose, autrement dit, son auto-diagnostic. Vous verrez alors s'il est fonctionnel, le nombre de cycles, la durée de fonctionnement, bref des données déjà disponibles sur Mac, mais pas toujours facilement accessible pour le commun des mortels., le nombre de secondes de charge (5 au max) ainsi que la taille de la partition.. D'autres écrans permettent de connaitre la. Entre nous, ce n'est pas tellement utile au quotidien, mais l'info est accessible, et peut servir dans certains tests notamment., mais elle permet tout de même de frôler les 6Gbps théoriques. En pratique, n'espérez pas dépasser les 500Mbps.C'est à peu près ce que nous avons obtenu avec notre modèles Samsung EVO 4To ( 386€ sur Amazon ),En effet, si l'on trouve des modèles beaucoup moins chers ailleurs ( dès 13€ ), ils n'offre jamais de protection contre les coupures de courant, d'écran d'information, de boitier en métal ou encore de connecteur pour une alimentation externe.Je précise que, vous pouvez acheter sans risque. Il s'agit juste d'un moyen pour eux de s'auto-financer et de proposer une bonne couverture publicitaire.