Microsoft 365 Famille à 51€, Office 2021 licence perpétuelle à 85€

L'abonnement Prime offre plusieurs avantages comme la livraison plus rapide, l'accès au service Prime Video et Amazon Music ou encore un abonnement offert à une chaine Twitch par mois pour 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres de ces Ventes Flash Exclusive Prime.(limité à un poste pour l'abonnement Personnel). L'offre logicielle est vendue en version boîte et expédiée par Amazon (l'activation ne pose aucun problème, testé à la rédaction), et l'année acquise s'ajoute à un éventuel abonnement existant.. Pour rappel, la suite bureautique de Microsoft en version 2021 vient prendre la relève d'Office 2019. La version Office 2021 Famille et Etudiant comprend Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Teams pour 85,49 euros (au lieu de 149€). La version Famille et Petite Entreprise ajoute à cela OutLook et s'échange contre 299€ . Microsoft se fend d' une page dédiée afin de détailler les nouveautés d'Office 2021.