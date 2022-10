Un SSD USB-C 3.2 Gen 2x2 chez Corsair

SSD Corsair EX100U

Pas d'USB-C 3.2 Gen 2x2 sur Mac

Ce nouveau SSD s'appuie sur. Outre des débits moins performants que d'autres concurrents également en USB-C 3.2 Gen 2x2 comme notre chouchou de la catégorie, le Kingston XS2000 affichant 2 000 Mo/s, il ne sera pas possible de profiter de ces performances sur les Mac actuels (y compris les derniers MacBook Pro avec M2/M1 Pro/M1 Max et Mac Studio M1 Max/Ultra), car l'USB-C 3.2 Gen2x2 n'est pas pris en charge (il faudra vérifier que vos autres machines sont compatibles pour espérer atteindre les débits promis par le constructeur). Apple étant passé au Thunderbolt 4/USB 4, il se pourrait que l'USB 3.2 Gen 2x2 ne soit tout simplement jamais pris en charge par les machines de Cupertino.Les machines de Cupertino ne permettront de profiter de ces périphériques qu'en USB 3.1 Gen2, avec des débits théoriques maximum de 10 Gb/s (contre 20 Gb/s pour l'USB 3.2 Gen2 2x2). Notons également que les Mac M1/Pro/Max/Ultra et M2 disposent de contrôleurs moins performants que ceux des modèles Intel pour l'USB 3.1 à 10 Gb/s, impliquant des débits moyens moins élevés. Le SSD Corsair EX100U se décline en 1/2 et 4 To, dispose d'un câble amovible (qui pourra donc être remplacé par un modèle d'une autre longueur par l'utilisateur ou en cas d'élément endommagé) et