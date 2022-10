Un Smart Monitor 32" 4K avec webOS, AirPlay 2 et pied Ergo chez LG

Un moniteur avec webOS 22 et AirPlay 2

Un support Ergo intéressant

, à l'image de ce que propose Samsung avec le Smart Monitor M8, un 32 pouces 4K embarquant Tizen, offrant la compatibilité AirPlay 2 et doté d'une webcam amovible actuellement commercialisé en promotion à 647,32 euros . Ce nouveau LG répondant au doux nom à haute valeur marketing de 32SQ780S propose donc une dalle VA 32 pouces HDR10 en 3 840 x 2160 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz (les hardcore gamers pourront être rebutés par ce point, bien que cela puisse amplement suffire en 4K en fonction de votre GPU), une luminosité maximum un peu légère de 250 nits (400 nits pour le Samsung), la couverture à 90% de l'espace colorimétrique DCI-P3, ainsi qu'un port USB-C délivrant 65W à la machine hôte, un port HDMI, un hub USB-A et un port Ethernet (mais pas de webcam intégrée). En sus,offrant un accès au catalogue d'applications dont Apple TV, Netflix, YouTube, Disney+ et bien d'autres.Le nouveau moniteur LG est également équipé du support Ergo avec sa pince permettant de le fixer sur un bureau et de gagner de la place et un bras articulé de 180 mm de long afin de trouver plus facilement la position idéale (réglage en hauteur sur 130 mm, rotation en mode portrait, inclinaison sur 25 degrés)., ce qui semble assez raisonnable par rapport au marché et à la fiche technique prospoée, et ne devrait pas tarder à arriver sur notre territoire.