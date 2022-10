Des soucis avec les moniteurs en HDMI sous macOS Ventura ? (sondage)

Un problème récurrent

Des soucis aléatoires

, particulièrement avec des modèles aux définitions moins répandues (les premiers possesseurs de moniteur UltraWide en 5 120 x 1 440 pixels s'en rappellent), et la version précédente du système, macOS Monterey, avait également parfois du mal a détecter la connexion d'un moniteur externe, que ce soit en USB-C, via un hub USB-C, ou directement en HDMI pour les machines qui sont équipées de cette sortie. La plupart du temps, ces soucis se soldent par un écran noir, ou une définition bien en-dessous de ce que propose le moniteurs, sans pouvoir sélectionner la valeur adéquate dans les réglages du système. Les problèmes semblent toucher les Mac dotés d'une puce Intel comme ceux disposant d'un SoC Apple Silicon., d'autant plus si cela fonctionnait parfaitement avant une mise à jour système. Certains lecteurs nous ont écrit afin de remonter le problème (et nous les en remercions), alors que d'autres utilisateurs ne rencontrent aucun problème (personnellement, tout marche parfaitement sur plusieurs moiteurs avec un Mac mini M1 et un MacBook Pro 16 pouces M1 Pro, que ce soit en HDMI, en USB-C ou via un dock Thunderbolt). Si macOS est très possiblement le coupable, il faudra également essayer avec différents hub USB-C et câbles avant de baisser les bras et attendre une éventuelle mise à jour. Evidemment, ces soucis ne semblent pas toucher les possesseurs de moniteurs Apple, aux tarifs salés. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.