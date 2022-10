Astuce : comment installer iOS/iPadOS 16.1 et macOS Ventura à partir d'une bêta

macOS Ventura

Les mises à jour de ce Mac sont gérées en externe. Voulez-vous restaurer les réglages de mise à jour par défaut ? Les mises à jour précédentes ne seront pas supprimées et ce Mac ne reccevra plus de mises à jour bêta

Le profil bêta sera alors supprimé immédiatement après avoir sélectionné Réglages par défaut , et la mise à jour vers la version finale de macOS Ventura sera proposée à l'utilisateur.

iOS et iPadOS 16.1

Pour passer de la bêta de macOS Ventura à la version finale du système (et ne plus avoir les mises à jour de la bêta), il suffira de vous rendre dans les, puis dans l'onglet, avant de choisir la section. Il faudra alors cliquer sur la partieaffichée en bleu dans le cadre. Votre Mac affichera alors le message suivant :Attention, cela ne fonctionnera toutefois pas si vous aviez installé la dernière Release Candidate en date dont le numéro de version est le même que la version finale (soit 22A380). Il faudra alors patienter jusqu'au déploiement de la prochaine mise à jour du système (ou réinstaller ce dernier).Pour passer de la bêta d'iPadOS et iOS 16.1 aux versions finales, il suffira de se rendre dans lespuis dans la sectionavant de faire défiler et de choisit, quatrième option en partant du bas de la liste.. L'appareil demandera un redémarrage afin de finaliser l'opération. Il faudra alors se rendre dans, puiset