iOS 16 : comment afficher l'autonomie de plusieurs appareils sur l'écran verrouillé

S'il est assez simple d'ajouter un widget Batterie sur l'écran verrouillé,. Pour cela, il faudra toucher l'écran verrouillé longuement afin de faire apparaitre l'icôneen bas de l'interface, puis il faudra toucher le cadre des widgets afin d'ajouter un élément, avant de choisir(ou l'icône associée) afin que le widget adéquat se place dans le cadre prévu à cet effet. Une fois cela fait, il faut toucher le widget qui vient de s'afficher, puis désactiver l'option, et enfin toucher la ligneafin de sélectionner celui de votre choix (voir les clichés ci-dessous. Attention, il faut impérativement que les périphériques -Apple Watch et écouteurs AirPods ou Beats- soient connectés afin de pouvoir les sélectionner dans la liste).Ainsi, même si les processus aurait pu/devrait être nettement plus simple et instinctif,(les icônes resteront également visibles sur l'écran toujours allumé des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max). Si vous laisser l'optionactivée, le système choisira l'icône à afficher en fonction de la situation (et ce choix n'est pas forcément le plus pertinent).Cette méthode permet donc de reprendre la main et d'afficher côte à côte les icônes et l'autonomie des appareils de votre choix (il serait intéressant de pouvoir également afficher l'autonomie restante d'un MacBook Pro/Air enregistré sur le même compte). Gageons qu'Apple peaufinera son interface de personnalisation de l'écran de verrouillage au fur et à mesure des prochaines mises à jour et version s d'iOS afin d'offrir une expérience utilisateur plus fluide, et pourquoi pas davantage d'options et de paramètres.