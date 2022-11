Seriez-vous tentés par un moniteur UltraWide 8K ?

La rédaction vous conseille : La vidéo du soir : Samsung se moque encore d'Apple dans une nouvelle pub

Lors de la conférence AMD, Scott Herkelman a annoncé que plusieurs constructeurs proposeraient des moniteurs tirant parti du DisplayPort 2.1 (et accessoirement de la puissance des nouvelles cartes graphiques RDNA 3 Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT).On peut imaginer un 49 pouces au format 32/9 couplant proposant l'équivalent de 2 dalles 27 pouces en 3 840 x 2 160 (on pourrait alors objecter que la dalle ne ferait que 7 680 pixels de large, et non 8 000, mais les moniteurs en 3 840 portent souvent l'estampille 4K). Reste à savoir, outre le tarif qui risque de piquer, si macOS sera capable de prendre en charge une telle définition, et quels Mac disposeront d'une sortie vidéo compatible DisplayPort 2.1 (les Mac dotés des puces M2 Pro/Max/Ultra ?). Pour rappel, lors de la commercialisation des premiers moniteurs UltraWide 5K (5 120 x 1440 pixels), macOS avait mis quelque temps à permettre une utilisation sans heurt.