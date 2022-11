La vidéo du soir : Samsung se moque encore d'Apple dans une nouvelle pub

On the Fence

Le constructeur coréen profite donc de cette courte vidéo pour reprendre l'adage selon lequel l'herbe est toujours plus verte ailleurs, avec un utilisateur d'iPhone qui, une fois monté sur la clôture séparant les deux univers (ici, symbolisés d'un côté par un Apple Store bien terne et de l'autre par un petit paradis de verdure) s'ébahit de voir des smartphones pliables et d'incroyables performances en photo. La vidéo se conclue en insinuant qu'Apple se contente d'attendre pendant que Samsung innove.Si le procédé est amusant, Microsoft et Intel ont également emprunté cette voie récemment,. Cela reste toutefois de bonne guerre, cette astuce publicitaire ayant d'ailleurs longtemps été exploitée par Apple, qui préfère actuellement miser sur des vidéos au parti pris esthétique et artistique, au risque parfois, il est vrai, d'une certaine fadeur.