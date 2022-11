Radeon RX 7900 XTX et Nvidia RTX 4090, les Mac sont-ils largués ?

Together we advance_gaming

AMD Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX

chiplet

des performances de premier ordre avec une consommation raisonnable

A partir de 899$, dès le 13 décembre (avec du stock ?)

Les puces Apple Silicon larguées ?

Après avoir présenté ses nouveaux processeurs de bureau basés sur l'architecture Zen 4,qui auront la lourde tâche d'essayer de croiser le fer avec les RTX 40X0 du concurrent Nvidia. Si les nouvelles RTX 4090 sont gravées en 4 nm, AMD passe à une puce de type(à la manière des CPU Ryzen et avec un des débits atteignants 5,3 To/s entre les différents éléments) comprenant une partie Graphics Compute Die (GCD) gravée en 5 nm et des contrôleurs mémoire et la mémoire Infinity cache gravés en 6 nm, toujours par TSMC (comme les dernières puces Nvidia). AMD opte pour de la mémoire GDDR6 (et non GDDR6X comme chez Nvidia) afin de délivrer(clin d'œil appuyé à Nvidia)., embarque des unités dédiées aux calculs d'apprentissage automatique, de nouvelles unités dédiées au Ray Tracing 50% plus rapides, et propose des cartes avec les ports d'alimentation classique (2x8 pins, voire 3x8 pins pour les cartes à fort potentiel d'overclocking) et non les PCI Express 5.0 qui cause quelque soucis actuellement sur les RTX 4090 Custom avec des connecteurs qui chauffent exagérément dans certaines conditions et finissent parfois par fondre., avec une Radeon RX 7900 XTX embarquant une puce Navi 31 comprenant 58 milliards de transistor et cadencée à 2,3 GHz, 96 Compute Units et 12 288 Stream Processors, 24 Go de GDDR6 avec un bus en 384 bits, le tout capable de cracher 61 téraflops pour un TDP de 355W (contre un TDP évoluant entre 450 et 660W pour la RTX 4090). De son côté, la Radeon RX 7900 XT propose 84 Compute Units, 10 752 Stream Processors, une fréquence en jeu de 2,0 GHz, 20 Go de GDDR6 en 320 bits pour un TDP de 300W. Les deux cartes prennent en charge le DisplayPort 2.1 promettant de gérer l'affichage en 8K jusqu'à 165 Hz (si la puissance permet d'atteindre ces taux de rafraîchissement à cette définition autrement que sur un jeu de 10 ans d'âge), 480 Hz en 4K, et même 900 Hz (aucun intérêt) en 1440p.Reste à connaitre les tarifs pratiqués chez nous par les constructeurs tiers, et la disponibilité réelle de ces cartes., mais les SoC d'Apple s'appuient sur un TDP bien inférieur tout en offrant un rapport performances/prix/consommation intéressant. De plus, une RTX 4090 se déniche actuellement à partir de 1929 euros (si vous en trouvez une, bonne chance), soit un tarif proche de celui d'un Mac Studio complet doté d'une puce M1 Max avec 10 cœurs CPU et 24 cœurs GPU (2 299 euros). Il faudra de plus attendre la présentation des puces Apple Silicon M2 Pro/Max/Ultra afin de voir où se situe Cupertino,. Reste le cas du Mac Pro et la question en suspens de son (ses ?) GPU. Apple offrira-t-elle aux professionnels une éventuelle prise en charge de modules supplémentaires (à la manière des modules MPX, mais avec des GPU conçus par Apple). On peut toujours rêver.Pour rappel, lors de la sortie de la M1 Max,(mobile), et les tests en usage réel ont livrés de résultats mitigés (plus tard la M1 Ultra avait été comparée à la RTX 3090, avec les mêmes conclusions lors de tests concrets). En effet, dans certaines applications optimisées, la partie GPU était capable de titiller une RTX 3080 (particulièrement avec des logiciels de production), et dans d'autres ses performances se rapprochaient plutôt d'une RTX 3070, voire d'une RTX 3060 (particulièrement en jeu).(et pas uniquement Apple)ces derniers étant tirés de contextes particuliers, permettant aux nouveaux produits de briller.