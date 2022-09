RTX 4090 et RTX 4080 : Nvidia présente ses nouvelles cartes graphiques

GeForce Beyond

Nvidia dévoile les RTX 4090 et RTX 4080

Une concurrence qui affûte ses GPU

Après Turing et Ampere,(du nom de la pionnière de l'informatique Augusta Ada King, comtesse de Lovelace) gravée en 4 nm par TSMC (tout comme les puces A16 d'Apple et à comparer aux RTX 30X0 gravées en 8 nm). La puce la plus puissante dévoilée par Nvidia (pour le moment) est l'AD102-300 cadencée à 2 520 MHz (en boost) équipant la RTX 4090 et embarquant 76 milliards de transistors, 16 384 cœurs CUDA (contre 10 752 pour la RTX 3090 Ti) et 24 Go de GDDR6X avec un bus 384-bit pour une bande passante mémoire dépassant le To/s et un TDP de 450W (max 660W)(1599 dollars).La RTX 4080 profite de son côté de deux versions dotées de 12 ou 16 Go de GDDR6X (AD104-400 avec 7 680 cœurs CUDA et AD103-300 avec 9 728 cœurs CUDA) avec une bande passante atteignant 504 et 720 Go/s pour un TDP de 285/366 et 320/516W.. Toutes les cartes profitent du DLSS 3.0 (pour Deep Learning Super Sampling, la technologie maison de super-échantillonnage basée sur l'apprentissage automatique) et de cœurs RT de troisième génération dédiés au Ray Tracing et de nouveaux cœurs Tensor de quatrième génération spécialisés dans les calculs d'apprentissage automatique.Nvidia promet évidemment des performances de très haut niveau (heureusement, vu les tarifs) et une meilleure efficacité énergétique, mais il faudra bien évidemment attendre les premiers tests en usage réel afin de vérifier les dires du constructeur. Bien entendu, il ne sera pas possible de profiter de ces cartes sur nos machines, mais ces nouvelles cartes graphiques devraient pousser Apple dans ses retranchements afin de fournir des performances graphiques en adéquation avec ses concurrents. Pour rappel, lors de la sortie de la M1 Max,(mobile), et les tests en usage réel ont livrés de résultats mitigés (plus tard la M1 Ultra avait été comparée à la RTX 3090, avec les mêmes conclusions lors de tests concrets). En effet, dans certaines applications optimisées, la partie GPU était capable de titiller une RTX 3080 (particulièrement avec des logiciels de production), et dans d'autres ses performances se rapprochaient plutôt d'une RTX 3070, voire d'une RTX 3060 (particulièrement en jeu).(et pas uniquement Apple)ces derniers étant tirés de contextes particuliers, permettant aux nouveaux produits de briller.