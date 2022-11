Hausse du prix des puces en 3nm : des produits Apple encore plus chers en 2023 ?

Le 3nm 25% plus cher chez TSMC que le 5 nm

Une hausse qui se répercutera certainement sur les produits Apple

Le dirigeant d'Intel, Paul Otellini, apportant un wafer à Steve Jobs

C'est en tout cas ce qu'indique un article de DigiTimes , avec(les plaques circulaires de silicium comprenant les puces)(le fondeur taïwanais grave la totalité des puces AXX des iPhone et des puces Apple Silicon, mais également certaines puces pour AMD et Nvidia). Cette hausse du tarif pourrait avoir un impact sur le prix des futurs produits de Cupertino embarquant des puces en 3nm, comme les A17 des iPhone 15 (peut-être uniquement les Pro comme cette année) ainsi que les M3/M3 Pro/M3 Max/M3 Ultra (et peut-être les M2 Pro/M2 Max/ M2 Ultra puisque les machines ont été repoussées à 2023, bien qu'il semble probable que la finesse de gravure reste la même que la puce M2 de base).(le passage du 7nm au 5nm a ainsi vu le tarif du wafer s'envoler de 60% selon les chiffres de DigiTimes), et n'explique qu'en partie l'augmentation du tarif des produits embarquant les dernières technologies (rappelez-vous du tarif des cartes graphiques haut de gamme mono puce d'il y a quelques années -les Radeon 7970 et GTX 680 commercialisés en 2012 au tarif conseillé de 499€ - et comparez le avec celui d'une Nvidia RTX 4090 s'échangeant actuellement à partir de 1 900 euros si vous avez de la chance 20 ans plus tard). Cette hausse s'explique également par la position de leader de TSMC qui grave les puces haut de gamme d'Apple, AMD et Nvidia, avec Samsung comme unique concurrent sérieux (le coréen a gravé les GPU RTX 30X0 pour Nvidia, mais ce dernier s'est tourné vers TSMC pour les RTX 40X0). La hausse actuelle du tarif des produits Apple (sauf l'Apple TV 4K Gen3 qui utilise pourtant une puce A15), particulièrement sur notre territoire en raison -entre autres- d'un euro faible,