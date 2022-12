Un Apple I en état de marche numéroté par Steve Jobs proposé aux enchères à 241 000$

Un exemplaire fonctionnel et numéroté par Steve Jobs

(à l'heure d'écrire ces lignes).Vendu à l'origine 666,66 dollars (!),. En 1976, la paire de Steve avait construit 200 ordinateurs et avait réussi à en vendre 175. Récemment, les amateurs ont appris que certains exemplaires avaient été numérotés à la main par Steve Jobs lui-même avant d'être vendus au, ce qui est le cas de cette machine. Les machines de l'époque étaient conçues pour être assemblées par le client, elles étaient livrées sans clavier, alimentation, écran, ni même boîtier. La pièce de collection en question a été remise en état par Corey Cohen, expert en Apple I.La machine est actuellement vendue aux enchères par RR Auction et le prix est actuellement de 241 577 dollars, avec une vente qui sera clôturée le 16 décembre prochain. L'aspect fonctionnel de la machine a été vérifié par Corey Cohen en faisant tourner la machine pendant huit heures consécutives sans heurt. Pour la petite histoire, cette machine avait déjà été vendue aux enchères par RR Auction en 2018, et la vente s'était soldée par un chèque de 375 000 dollars. Le vendeur espère donc atteindre la même somme, voire la dépasser allègrement puisque la numérotation à la main par le dirigeant historique de la marque n'était pas un fait connu et vérifié à l'époque.