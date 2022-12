Un MacBook Air M2/ M2 Pro de 15 pouces pour 2023 ?

Un grand MacBook Air pour le printemps !

Dans un tweet partagé avec ses supers followers, il précise que la production des dalles conçues pour ce MacBook Air commencerait effectivementÉvidemment, cette information ne manque de soulever de nouvelles interrogations, comme le placement de cette machine au sein d’une gamme déjà bien fournie.Grâce à ses dimensions, MacBook Air de 15,5 pouces -le plus grand jamais conçu- se glisserait(au niveau de la taille bien sûr, pas des performances). Par comparaison, le modèle actuel -le MacBook Air 13 pouces- mesure en réalité 13,6 pouces.Apparemment, il devrait reprendre le. Il bénéficiera probablement du, un système de haut-parleurs amélioré et d’un appareil photo 1080p. Il pourrait être disponible avec des puces M2 et M2 Pro. En revanche, pour bien faire la différence rapport aux MacBook Pro, il ne devrait pas avoir d’écran mini-LED ou de ProMotion.