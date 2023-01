Deux moniteurs 40" pensés pour la productivité chez Philips

Philips 40B1U5600 et 40B1U5601H

Un port USB-C délivrant jusqu'à 100W

Les deux nouveaux venus, les Philips 40B1U5600 et 40B1U5601H partagent. Un format pensé selon le constructeur pour les professionnels, et plutôt pour la productivité en bureautique vu les caractéristiques techniques, le format 21/9 et la définition. Les deux moniteurs proposent un angle de vision de 178°, une luminosité maximum de 500 cd/m², avec une certification DisplayHDR400 et un contraste de 1 200 pour 1. Niveau taux de rafraîchissement, la dalle pourra atteindre 100 Hz en HDMI et 120 Hz en USB-C/DisplayPort, le tout avec un temps de réponse de 4ms de gris à gris.Les deux références proposent un support pour casque sur le côté, deux haut-parleurs intégrés 2X5W suffisants pour de la bureautique, un commutateur KVM pour utiliser deux machines sources sur le même moniteur, ainsi qu'un hub USB comptant 4 ports USB-A et un port USB-C délivrant 15W. Le 40B1U5601H se distingue par la présence d'une webcam 5 MP avec la compatibilité Windows Hello. Les moniteurs proposent la technologie maison PowerSensor permettant de mettre en veille l'écran lorsque l'utilisateur s'éloigne, ainsi qu'un capteur de luminosité ambiante permettant d'ajuster automatiquement celle de la dalle. Enfin, le pied permet un réglage de la hauteur sur 150 mm afin de trouver la positon la plus ergonomique possible.