Un moniteur OLED 1440p 240 Hz à 1000€ chez LG en janvier 2023

Le LG UltraGear 27GR95QE vise les joueurs et propose ainsi une dalle 27 pouces incurvée (800R) OLED en 2 560 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement atteignant 240 Hz et la compatibilité Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium, une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 à 98,5%, et un taux de contraste de 1 500 000 pour 1. Si LG indique une compatibilité HDR10,. Le LG 27GR95QE embarque deux haut-parleurs intégrés, deux ports HDMI et un port DisplayPort et