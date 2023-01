Rencontrez-vous le bug du zoom au trackpad de macOS (+solutions) ?

Un bug agaçant et aléatoire pour les utilisateurs de trackpad sur Mac

Faire défiler et Zoomer

Trackpad

Réglages Système

killall Dock

Pinch en action dans la barre de menus

Pinch : une solution rapide accessible via la barre des menus

Ce bug bloquant le fonctionnement du zoom (accessible en écartant deux doigts sur la surface du trackpad d'un MacBook pou sur le Magic Trackpad) est aléatoire et semble particulièrement toucher les applications Apple, comme Safari, Photos, Aperçu, ou encore Plans. Parmi les solutions les plus efficaces, en attendant un éventuel correctif de macOS, il est possible dePour les allergiques au Terminal, il sera également possible d'installer l'utilitaire Pinch (open-source et disponible sur cette page GitHub ) du développeur Dan Liu.. Il reste toutefois dommage de trouver ce type de bugs assez dérangeant au quotidien sur les deux dernières versions de macOS. N'hésitez pas à nous dire si vous rencontrez fréquemment ce bug et vos éventuelles solutions dans les commentaires ci-dessous.