Apple déploie les bêtas 2 d'iOS/iPadOS 16.3 et macOS 13.2

Le stabilisateur DJI RS 3 Mini supporte jusqu'à 2Kg pour seulement 389€ ! (En vente aujourd'hui)

C'est un petit paradoxe dans le monde des smartphones et des caméras : d'un côté, les stabilisateurs sont de plus en plus compacts et efficaces et de l'autre, ils sont de moins en moins utiles. Le stabilisateur DJI RS 3 Mini supporte jusqu'à 2Kg pour seulement 389€ ! (En vente aujourd'hui)