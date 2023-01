De nouvelles webcams en partie en plastique recyclé chez Logitech avec les Brio 300/305

Logitech Brio 300 : une webcam USB-C 1080p

Jusqu'à 62% de plastique recyclé

La nouvelle venue se décline en deux versions,Les deux modèles adoptent un design moderne avec une face circulaire, un pied permettant de les installer sur les moniteurs externes et de portables (mais pas de pas de vis 1/4 de pouce, pourtant pratique pour placer la webcam sur un trépied),, un champ de vision assez restreint de 70°, l'ajustement automatique de la luminosité via la technologie maison RightLight 2, un cache-objectif pour les plus inquiets, un microphone offrant des enregistrements en mono avec une portée d'1,22m, ainsi qu'un câble inamovible de 150 cm se terminant par un connecteur USB-C.Si les Brio 300/305 ne vont pas révolutionner le marché de la webcam, Logitech indique que les nouvelles venues sont en partie conçues à partir de plastique recyclé, 62% pour la version graphite, et 48% pour la version blanche et la rose., soit un prix plutôt élevé en prenant en compte la fiche technique (une StreamCam avec des vidéos en 1080p à 60 ips, autofocus, cadrage automatique et un microphone stéréo vaut actuellement 94,99 euros