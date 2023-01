Les difficultés économiques frappent aussi Microsoft (10 000 salariés licenciés)

ce qui correspond à 5 % de ses effectifs. Ainsi Redmond évoque des difficultés d'ordre macroéconomique et des changements d'habitude de consommation de la part de ses clients (qui seraient plus économes et plus prudents cette année). La firme compte ainsi provisionnerdans ses comptes du deuxième trimestre (plus de précisions lors de la présentation des résultats le 24 janvier prochain). Pour rappel Microsoft -qui emploie environ 200.000 personnes- avait déjà supprimé 1 % de sa masse salariale entre juillet et octobre 2022., Amazon a notamment annoncé le départ de 10 000 personnes, Meta (Facebook) 11 000 postes, tandis que Twitter a remercié la moitié des employés, soit 7 500, mais pour d'autres raisons.