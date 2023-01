Et Bing ! Microsoft voudrait intégrer ChatGPT à son moteur de recherche !

UNE MEILLEURE INTÉGRATION DE BING (FACE À LA SUPRÉMATIE DE GOOGLE...)

En effet, pour rendre son moteur de recherche plusface au géant Google, Redmond se tournerait vers. C’est en tout cas. Selon, Microsoft et OpenAi seraient en pleines discussions sur le sujet, qui pourraient même trouver uneIl faut dire que ChatGPT est perçu comme le booster du moment et la crainte absolue du corps enseignant face à ses capacités de réponses ! Pour rappel, l'intelligence artificielle d'OpenAI s'appuie sur les travaux et l'expérience acquise avec GPT-3.5, un générateur de texte capable de délivrer un texte complet et cohérent à partir de seulement quelques mots (idéal quand on sèche sur un sujet).Cet algorithme -dont est dérivé ChatGPT- est utilisé par plus de 300 applications (avec un total de 4,5 milliards de mots produits par jour en mars 2021) dans des domaines variés. On le retrouve pour identifier le ressenti des clients en analysant leurs commentaires sur un produit (UX), pour les chat en direct sur les sites web, ou encore pour de la création pure, livres, chansons, devoirs de français.... Les travaux avanceraient bon train sous l'égide de Satya Nadella. Le CEO aurait demandé aux équipes de trouver une, le moteur de recherche du groupe, et ce, directement au sein d'autres services et applications, tels que Microsoft Teams et Outlook.Par ce biais, Microsoft essaie de(et lui reprocher d'être peu avenante). En effet, Redmond aurait affirmé ses intentions de devenir plus convivial. Notons que la firme ne possède pas encore ou n'a pas noué de liens particuliers avec un réseau social -ses précédentes tentatives de rachat ayant échoué.