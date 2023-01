Comment mieux trier les photos de son Mac avec Photos Workbench

une application compagnon pour Photos sur macOS

Mots-clés, comparaison...

Photos Workbench facilite les flux de travail pour ajouter des emplacements, ajouter des mots-clés et attribuer des noms descriptifs. La comparaison et l'évaluation des photos aident à trouver les meilleurs clichés et à éliminer la bibliothèque

Elle va permettre de parcourir ses photos, afficher et trier des albums, filtrer et trier des photos, .On pourra tout d’abord. En complément, il sera possible d'avec un minimum d'effort, par simple glisser-déposer des photos sur une grande carte.Chaque photo pourra être évaluée par un système d'étoiles pour classer et trouver des photos en fonction de leur qualité relative ou de leur pertinence. On pourra ainsipour n’afficher que ses clichés les mieux notés. De plus, les notes par étoiles se traduisent par des mots-clés dans Apple Photos.Parmi les autres fonctions,, afin de configurer des raccourcis pour marquer les photos avec un mot-clé via une seule touche. Un mode Comparer permet de trouver le meilleur cliché d'une série.Pour résumer, l'éditeur indique queDu côté du prix, la licence à usage unique (un utilisateur nommé. Ordinateurs illimités) coûte 33 euros. La licence familiale (membres de la famille vivant dans le même ménage. Usage personnel uniquement) coûte 50 euros. Il est actuellement possible d'économiser 25 % avec le code promo PWINTRO.