De nombreux Mac récents sont détruits à cause du verrouillage d'activation

Il est possible d'activer l e verrouillage d'activation d'un Mac en le liant à un identifiant iCloud via Localiser pour les Mac dotés d'une puce T2 et des puces Apple Silicon. Cette pratique fonctionnalité a été conçue de manière à. Ce verrouillage d'activation est donc une bonne chose en soi, mais certains spécialistes du recyclage des Mac se plaignent de n'avoir aucun moyen de revendre des machines en parfait état, faute de moyens de faire sauter ce verrou. D'un autre côté, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de moins craindre les vols, et rend les Mac moins attirants pour les margoulins.Evidemment,Toutefois, les spécialistes du recyclage semblent se retrouver avec de nombreuses machines comme neuves, et sont alors obligés de vendre les pièces récupérables (châssis, écran, et tout ce qui n'est pas lié à l'identifiant), avant de détruire le reste. Ces machines non débloquées au préalable proviennent d'entreprises ou d'écoles qui renouvellent leur parc sans prendre la peine de retirer le verrouillage d'activation.John Bumstead, un de ces spécialistes du recyclage souhaiterait pouvoir disposer, ceci afin d'éviter le gâchis et de pouvoir revendre les machines sur le marché de l'occasion. Mettre en place ce genre de solution demanderait de pouvoir justifier une acquisition en bonne et due forme pour chaque appareil et surtout qu'Apple réponde positivement à cette sollicitation. Le plus simple serait sûrement de réussir à sensibiliser les entités qui se débarrassent de leur parc de machines auprès de ces spécialistes afin qu'ils prennent le temps de les déverrouiller avant de les céder, mais cela ne semble pas gagné.