L'astucieux BackPack de Twelve South est compatible avec le Studio Display et l'iMac M1

étagère

Un support à l'arrière des iMac M1 et Studio Display

Un support simple et élégant

Si le format tout-en-un de l' iMac M1 permet de profiter d'une machine avec un seul câble et que le Studio Display affiche un look tout aussi soigné, le design en prend un sérieux coup lorsque plusieurs appareils sont connectés à l'arrière et que les câbles pendent inévitablement. Ce problème touchant toutes les générations d'iMac, Twelve South vendait déjà son support BackPack pour les versions précédentes etLe support qui permettra de ranger élégamment un disque dur/SSD externe et bien d'autres périphériques/décorations met à profit la perforation dans le pied en aluminium de l'iMac M1/Studio Display permettant de laisser passer le câble d'alimentation pour s'y arrimer solidement sans abimer le métal. Malheureusement, Twelve South ne propose qu'une version aluminium, sans offrir des modèles reprenant les couleurs des iMac M1, il s'accordera toutefois parfaitement avec le Studio Display.. Le tarif peut paraitre un peu élevé, et certain débrouillards seront peut-être tentés de se faire un équivalent maison.